Haaland óstöðvandi í sigri City

Manchester City vann Bornemouth 3:1 í 10. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu á Ethiad-vellinum í Manchester í dag.
Með sigrinum fer Manchester City upp í 2. sætið með 19 stig, en Bournemouth er í 3. sæti með 18 stig.
Bournemouth-mönnum tókst að koma boltanum í netið strax í upphafi leiks. David Brooks spólaði sig fram úr Josko Gvardiola varnarmanni City og kom boltanum fyrir á Semenyo sem skoraði, en Ganverjinn var réttilega dæmdur rangstæður.
Lið Manchester City var meira með boltann í upphafi leiks, en lið Bournemouth var stórhættulegt þegar það vann boltann, en skyndisóknir þeirra hafa verið einkar vel útfærðar í vetur.
Manchester City tók svo forystuna á 17. mínútu. Boltanum var lyft á Rayan Cherki sem skallaði boltann innfyrir á Erling Haaland. Varnarlína Bournemouth var afar hátt á vellinum og leiðin var greið fyrir Haaland.
Norðmaðurinn kláraði svo færi sitt afar vel framhjá Petrovic markverði Bournemouth. Haaland skoraði þarna sitt tólfta mark í ensku úrvalsdeildinni.
Bournemouth tókst að jafna metin í 1:1 á 24. mínútu. Gianluigi Donnarumma markvörður City gerði sig sekan um skelfileg mistök, en hann hitti ekki boltann þegar hann reyndi að slá boltann frá og eftirleikurinn var auðveldur fyrir Tyler Adams sem kom boltanum í markið.
City-menn þjörmuðu vel að marki Bournemouth strax eftir markið. Þeir vildu fá vítaspyrnu á 29. mínútu þegar fyrirgjöf Bernardo Silva virtist fara í höndina á Alejandro Jimenez, en Anthony Taylor dómari dæmdi ekkert.
Bournemouth-menn léku með varnarlínu sína afar hátt á vellinum sem kom þeim í talsverð vandræði en City-menn komu boltanum ítrekað bak við vörnina.
Erling Haaland var áfram illviðráðanlegur. Hann bætti við marki á 33. mínútu og aftur var það Rayan Cherki sem átti stoðsendingu. Haaland slapp í gegn, lék framhjá Petrovic markverði og renndi boltanum í markið, 2:1.
Nico O’Reilly komst í dauðafæri aðeins mínútu eftir markið. Hann þrengdi stöðu sína fullmikið en náði að koma boltanum fyrir markið en snerting Alejandro Jimenez varnarmanns kom boltanum frá á marklínunni og varð til þess að Phil Foden náði ekki til boltans, en hann stóð einn fyrir opnu marki.
Erling Haaland fékk svo tækifæri til að fullkomna þrennu sína á 37. mínútu þegar hann reyndi að vippa boltanum yfir markvörðinn, en að þessu sinni sá Petrovic markvörður Bournemouth við honum. Staðan í hálfleik var 2:1 eftir líflegan fyrri hálfleik.
El Junior Kroupi var líflegur í liði Bournemouth í upphafi síðari hálfleiks og kom sér í tvö marktækifæri. Fyrra færið kom eftir sex mínútna leik í seinni hálfleik, en skot hans fór framhjá markinu.
Tveimur mínútum síðar komst hann í enn betra færi eftir góðan undirbúning David Brooks en skot Frakkans var beint á Donnarumma sem sló boltann frá.
Eftir stundarfjórðung í síðari hálfleik tókst heimamönnum að skora þriðja mark sitt í leiknum.
Nico O’Reilly fékk þá knöttinn frá Phil Foden og fékk að leika óáreittur inn á vítateiginn og lagði boltann laglega í fjærhornið. Slakur varnarleikur hjá gestunum og City komið í þægilega stöðu.
Eftir markið voru heimamenn með góð tök á leiknum og færunum fækkaði. Bournemouth gerði þrefalda breytingu á sínu liði á 62. mínútu og liðið hresstist lítillega við það. Gestunum gekk hins vegar ekkert að koma sér í marktækifæri.
City-liðið féll aðeins aftar á völlinn og varðist sóknum gestanna mjög vel. Hraðinn í leiknum datt talsvert niður og að lokum sigldu City-menn heim nokkuð þægilegum 3:1 heimasigri.