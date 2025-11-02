Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 2.11.2025 | 16:04

Langþráður sigur West Ham

Tomas Soucek fagnar þriðja marki West Ham.
Tomas Soucek fagnar þriðja marki West Ham. AFP/Glyn Kirk

West Ham vann mjög langþráðan sigur á Newcastle, 3:1, í 10. umferð ensku úrvalsdeildar karla í fótbolta á London-leikvanginum í dag. 

Þetta var aðeins annar sigur West Ham á tímabilinu en liðið er nú með sjö stig í 18. sæti. Newcastle er með 12 stig í 13. sæti. 

Jacob Murphy kom Newcastle yfir á 4. mínútu en Lucas Paquetá jafnaði metin fyrir West Ham á 35. mínútu. 

West Ham komst síðan yfir undir blálok fyrri hálfleiksins en þá setti Sven Botman boltann í eigið net, 2:1. 

Tomas Soucek innsiglaði síðan sigur West Ham á sjöundu mínútu uppbótartíma síðari hálfeiks og tryggði stigin þrjú, 3:1. 

