Langþráður sigur West Ham

West Ham vann mjög langþráðan sigur á Newcastle, 3:1, í 10. umferð ensku úrvalsdeildar karla í fótbolta á London-leikvanginum í dag.
Þetta var aðeins annar sigur West Ham á tímabilinu en liðið er nú með sjö stig í 18. sæti. Newcastle er með 12 stig í 13. sæti.
Jacob Murphy kom Newcastle yfir á 4. mínútu en Lucas Paquetá jafnaði metin fyrir West Ham á 35. mínútu.
West Ham komst síðan yfir undir blálok fyrri hálfleiksins en þá setti Sven Botman boltann í eigið net, 2:1.
Tomas Soucek innsiglaði síðan sigur West Ham á sjöundu mínútu uppbótartíma síðari hálfeiks og tryggði stigin þrjú, 3:1.