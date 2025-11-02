Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 2.11.2025 | 10:28

Leikmaður United setti áhugavert met

Amad Diallo fagnar marki sínu ásamt Noussair Mazraoui sem heldur …
Amad Diallo fagnar marki sínu ásamt Noussair Mazraoui sem heldur utan um hann. AFP/Darren Staples

Amad Diallo bjargaði stigi fyrir Manchester United í leik liðsins gegn Nottingham Forest sem fór 2:2 í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í Nottingham í gær. 

Mark Amads kom á 81. mínútu en þá smellhitti hann boltann á lofti utan teigs eftir hornspyrnu. 

Þetta var tíunda mark Amads í ensku úrvalsdeildinni en öll mörkin hans hafa komið í seinni hálfleik. Þar með setti hann met fyrir flest mörk hjá einum leikmanni sem hefur aðeins skorað í seinni hálfleik. 

Amad er 23 ára gamall Fílabeinstrendingur sem hefur farið vel af stað með United á þessu tímabili. 

