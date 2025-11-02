Leikmaður United setti áhugavert met

Amad Diallo bjargaði stigi fyrir Manchester United í leik liðsins gegn Nottingham Forest sem fór 2:2 í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í Nottingham í gær.
Mark Amads kom á 81. mínútu en þá smellhitti hann boltann á lofti utan teigs eftir hornspyrnu.
Þetta var tíunda mark Amads í ensku úrvalsdeildinni en öll mörkin hans hafa komið í seinni hálfleik. Þar með setti hann met fyrir flest mörk hjá einum leikmanni sem hefur aðeins skorað í seinni hálfleik.
Amad er 23 ára gamall Fílabeinstrendingur sem hefur farið vel af stað með United á þessu tímabili.