Myndskeið: Alvöru framherjamörk hjá Andra

Andri Lucas Guðjonhsen skoraði bæði mörk Blackburn í góðum sigri liðsins á Leicester, 2:0, í ensku B-deildinni í fótbolta í Leicester í gær.
Andri er þar með kominn með þrjú mörk í síðustu tveimur leikjum sínum fyrir Blackburn en liðið er í 19. sæti ensku B-deildarinnar með 13 stig en hefur unnið síðustu tvo leiki.
Alvöru framherjabragur var yfir mörkum Andra í gær en þau má sjá hér að neðan.
🎯🎯 @AndriLucasG at the double! 🇮🇸#LEIvROV | #Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/f71VsEAPnB— Blackburn Rovers (@Rovers) November 1, 2025