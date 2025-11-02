Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 2.11.2025 | 13:12

Myndskeið: Alvöru framherjamörk hjá Andra

Andri Lucas Guðjohnsen fangar í gær.
Andri Lucas Guðjonhsen skoraði bæði mörk Blackburn í góðum sigri liðsins á Leicester, 2:0, í ensku B-deildinni í fótbolta í Leicester í gær. 

Andri er þar með kominn með þrjú mörk í síðustu tveimur leikjum sínum fyrir Blackburn en liðið er í 19. sæti ensku B-deildarinnar með 13 stig en hefur unnið síðustu tvo leiki. 

Alvöru framherjabragur var yfir mörkum Andra í gær en þau má sjá hér að neðan. 

