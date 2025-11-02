Nuno: „Stuðningur áhorfenda magnaður“

Nuno Espirito Santo stjóri West Ham hafði ástæðu til að gleðjast eftir leik West Ham og Newcastle í dag.
West Ham vann aðeins sinn annan sigur í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag þegar liðið sigraði Newcastle 2:1 á heimavelli í dag.
Hamrarnir eru nú með sjö stig í 18. sæti, þremur stigum frá Burnley sem er sæti ofar.
Stjóri heimamanna ræddi við Sky Sports eftir leik.
„Ég er gríðarlega sáttur, ég er stoltur af liðinu. Við byrjuðum leikinn vel, við lentum undir en viðbrögð strákanna við því voru góð.
Það sem stóðu upp úr var það að við svöruðum strax fyrir okkur þegar við lentum í mótlæti.
Þetta léttir lífið fyrir okkur og næsta viku verður auðveldari að öllu leyti. Lætin í lok leiks á vellinum í dag voru ótrúleg.
Stuðningur áhorfenda í dag var magnaður og við getum ekki þakkað þeim nógu vel fyrir. Við ætlum að gera heimavöll okkar að vígi"