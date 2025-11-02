Ofurfæða Haalands talin skaðleg

Norski knattspyrnumaðurinn Erling Haaland er hrifinn af hrámjólk og kallar hana ofurfæðu.
Haaland byrjaði á YouTube um daginn og sýndi í fyrsta myndskeiði sínu dag í lífi hans. Í myndskeiðinu heimsótti Haaland bóndabæ í Chesire og sótti um leið hrámjólk.
Haaland hefur lengi verið hrifinn af hrámjólk og telur að hún sé meðal þess sem hefur skilað honum þessum magnaða árangri á ferlinum.
Í kjölfar myndskeiðsins hefur mikil umræða um hrámjólk myndast á Bretlandseyjum og hvort sé sniðugt að neyta slíkrar vöru.
Breska matvælaeftirliðið varar hins vegar við notkun hennar. Eftirlitið segir að hrámjólk geti innihaldið skaðlegum baketríum sem geta valdið matareitrun.
Enn fremur er ekki mælt með því að fólk með veikt ónæmiskerfi neyti hennar.