Rekinn frá Southampton

Enska knattspyrnufélagið Southampton hefur rekið knattspyrnustjóra sinn Will Still úr starfi. Still tók við liði Southampton í maí og entist því aðeins fimm mánuði í starfi
Southampton, sem féll úr ensku úrvalsdeildinni á síðustu leiktíð, hefur gengið afleitlega á leiktíðinni og hefur liðið aðeins náð að vinna tvo af þrettán leikjum sínum og er í fallsæti í ensku fyrstu deildinni.
Still var áður stjóri Lens og Reims í Frakklandi og Lierse og Beerschot í Belgíu og hefur vakið athygli í viðtölum fyrir að spila mikið tölvuleikinn Football Manager, áður en hann gerðist atvinnuþjálfari.
„Will er frábær manneskja, sem gaf allt sitt til að bæta frammistöðu liðsins og ná í úrslit. Að endingu hefur það ferli verið lengra en við hefðum viljað.
Við teljum að það að gera breytingar núna vera best til þess fallið að snúa hlutunum við og gefa okkur tækifæri á að klifra upp töfluna,“ er haft eftir Johannes Spors, yfirmanni knattspyrnumála hjá Southampton.