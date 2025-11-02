Rekinn úr ensku úrvalsdeildinni

Enska knattspyrnufélagið Wolves hefur ákveðið að reka Portúgalann Vitor Pereira sem var stjóri karlaliðsins.
Frá þessu sagði félagið í dag en Wolves hefur farið illa af stað í ensku úrvalsdeildinni og er með tvö stig í neðsta sæti eftir tíu leiki.
Pereira entist ekki í ár í starfi en hann tók við Wolves í desember í fyrra og náði góðum árangri. Árangurinn á þessu tímabili var þó ekki ásættanlegur fyrir forráðamenn félagsins sem hafa nú rekið hann.
Hann skrifaði þó undir nýjan þriggja ára samning við félagið í september og mun brottreksturinn því vera dýr fyrir Úlfana.