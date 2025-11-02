Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 2.11.2025 | 11:56

Rekinn úr ensku úrvalsdeildinni

Vitor Pereira er ei lengur stjóri Wolves.
Vitor Pereira er ei lengur stjóri Wolves. AFP/Ian Kington

Enska knattspyrnufélagið Wolves hefur ákveðið að reka Portúgalann Vitor Pereira sem var stjóri karlaliðsins. 

Frá þessu sagði félagið í dag en Wolves hefur farið illa af stað í ensku úrvalsdeildinni og er með tvö stig í neðsta sæti eftir tíu leiki. 

Pereira entist ekki í ár í starfi en hann tók við Wolves í desember í fyrra og náði góðum árangri. Árangurinn á þessu tímabili var þó ekki ásættanlegur fyrir forráðamenn félagsins sem hafa nú rekið hann. 

Hann skrifaði þó undir nýjan þriggja ára samning við félagið í september og mun brottreksturinn því vera dýr fyrir Úlfana. 

mbl.is
Fleira áhugavert
Möguleg starfslok Sigríðar komu ekki til umræðu Lengri tímarammi hefði bjargað Tango Sér ekki hvernig dæmið á að ganga upp Trump hótar innrás í Nígeríu
Fleira áhugavert
Vesturbærinn klofinn vegna frestunar hrekkjavöku Notre Dame Íslendinga stendur í ljósum logum Hvorki mér né mömmu var hugað líf Banvænasti fellibylur ársins dynur á Íslandi