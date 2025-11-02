Salah jafnaði met Rooney

Mohamed Salah jafnaði met Wayne Rooney í sigri Liverpool á Aston Villa, 2:0, í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í Liverpool í gærkvöldi.
Sigurinn var ansi kærkominn fyrir Liverpool sem hafði tapað fjórum leikjum í röð í deildinni en mark Salah kom undir lok fyrri hálfleiksins.
Eftir markið hefur Salah nú komið að 276 mörkum fyrir Liverpool í ensku úrvalsdeildinni. Þar með jafnaði hann met Wayne Rooney sem kom einnig að 276 mörkum fyrir Manchester United í ensku úrvalsdeildinni. Deila því þeir metinu um að hafa komið að flestum mörkum fyrir eitt félag í ensku úrvalsdeildinni.