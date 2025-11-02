Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 2.11.2025 | 15:20

Skemmtileg tölfræði um Guðjohnsen-feðga

Eiður Smári og Andri Lucas.
Eiður Smári og Andri Lucas. mbl.is/Samsett mynd

Andri Lucas Guðjonsen fór heldur betur á kostum í sgir Blackburn á Leicester, 2:0, í ensku B-deildinni í fótbolta í gær. 

Andri skoraði bæði mörk Blackburn en hann hefur skorað þrjú mörk í síðustu tveimur leikjum sínum fyrir liðið. 

Myndskeið: Alvöru framherjamörk hjá Andra
Andri er auðvitað sonur Eiðs Smára Guðjohnsen en tólfræðisíðan OptaJoe tók skemmtilega tilviljun fyrir eftir mörk Andra. 

24 árum og 19 dögum fyrir mörk Andra skoraði Eiður nefnilega sitt eina mark gegn Leicester í 2:0-sigri Chelsea.  

