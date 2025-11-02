Skemmtileg tölfræði um Guðjohnsen-feðga

Andri Lucas Guðjonsen fór heldur betur á kostum í sgir Blackburn á Leicester, 2:0, í ensku B-deildinni í fótbolta í gær.
Andri skoraði bæði mörk Blackburn en hann hefur skorað þrjú mörk í síðustu tveimur leikjum sínum fyrir liðið.
Andri er auðvitað sonur Eiðs Smára Guðjohnsen en tólfræðisíðan OptaJoe tók skemmtilega tilviljun fyrir eftir mörk Andra.
24 árum og 19 dögum fyrir mörk Andra skoraði Eiður nefnilega sitt eina mark gegn Leicester í 2:0-sigri Chelsea.
24 - Andri Guðjohnsen has given Blackburn the lead against Leicester today, 24 years and 19 days after his father Eidur Guðjohnsen netted his only goal against Leicester in October 2001 for Chelsea. Family. pic.twitter.com/MDdlQByUjR— OptaJoe (@OptaJoe) November 1, 2025