Æfir með Arsenal

Enski knattspyrnumaðurinn Alex Oxlade-Chamberlain æfir um þessar mundir með sínu gamla félagi Arsenal. Oxlade-Chamberlain er laus allra mála eftir að tyrkneska félagið Besiktas rifti samningi hans í sumar.
Sky Sports greinir frá því að Oxlade-Chamberlain æfi nú með skyttunum til þess að halda sér í formi á meðan hann skoðar hvað standi til boða.
Oxlade-Chamberlain, sem er 32 ára miðju- og kantmaður, lék síðast keppnisleik fyrir Besiktas í maí síðastliðnum.
Hann var á mála hjá tyrkneska félaginu í tvö tímabil og hafði árin sex á undan leikið með Liverpool, þar sem Oxlade-Chamberlain vann svo gott sem allt sem hægt er að vinna.
Í sex ár á undan var hann hjá Arsenal sem keypti Oxlade-Chamberlain ungan frá uppeldisfélaginu Southampton.