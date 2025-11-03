Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 3.11.2025 | 13:43

Æfir með Arsenal

Alex Oxlade-Chamberlain skorar gegn David Raya í leik með Liverpool …
Alex Oxlade-Chamberlain skorar gegn David Raya í leik með Liverpool gegn Brentford. Þeir æfa saman með Arsenal um þessar mundir. AFP/Adrian Dennis

Enski knattspyrnumaðurinn Alex Oxlade-Chamberlain æfir um þessar mundir með sínu gamla félagi Arsenal. Oxlade-Chamberlain er laus allra mála eftir að tyrkneska félagið Besiktas rifti samningi hans í sumar.

Sky Sports greinir frá því að Oxlade-Chamberlain æfi nú með skyttunum til þess að halda sér í formi á meðan hann skoðar hvað standi til boða.

Oxlade-Chamberlain, sem er 32 ára miðju- og kantmaður, lék síðast keppnisleik fyrir Besiktas í maí síðastliðnum.

Hann var á mála hjá tyrkneska félaginu í tvö tímabil og hafði árin sex á undan leikið með Liverpool, þar sem Oxlade-Chamberlain vann svo gott sem allt sem hægt er að vinna.

Í sex ár á undan var hann hjá Arsenal sem keypti Oxlade-Chamberlain ungan frá uppeldisfélaginu Southampton.

mbl.is
