Ætluðu ekki að sýna mér lítilsvirðingu

Tveir leikmenn enska liðsins Tottenham hafa beðið knattspyrnustjórann Thomas Frank afsökunar á framkomu sinni við hann eftir tap gegn Chelsea á heimavelli á laugardaginn.
Chelsea vann leikinn á Tottenham-leikvanginum, 1:0, en í leikslok hvatti Frank leikmenn sína til að þakka áhorfendum fyrir stuðninginn.
Þeir fengu ekki góðar móttökur því stuðningsmennirnir bauluðu á sína menn. Van de Ven og Spence gengu þá framhjá Frank og til búningsherbergja án þess að taka í hönd hans en atvikið sást vel í sjónvarpi.
„Mickey og Djed komu á skrifstofu mína í gær og báðust afsökunar á atvikinu. Þeir vildu ekki að þetta yrði túlkað á rangan hátt í okkar fallega fjölmiðlaheimi.
Þeir ætluðu sér hvorki að sýna mér né félaginu lítilsvirðingu. Þeir voru bara svekktir og sárir, bæði yfir frammistöðu liðsins og hvernig baulað var á þá í leiknum," sagði Frank á fréttamannafundi í dag.
Daninn kvaðst ánægður með að leikmennirnir skyldu koma strax til sín og komið í veg fyrir að málið myndi vinda frekar upp á sig.