Enski knattspyrnumaðurinn Trent Alexander-Arnold getur leikið gegn uppeldisfélaginu Liverpool í fyrsta skipti annað kvöld þegar hann mætir á Anfield með Real Madrid í Meistaradeild Evrópu.
Alexander-Arnold fór frá Liverpool til Spánar í sumar eftir að hafa verið í röðum enska félagsins frá sex ára aldri, eða í 21 ár.
„Ég get bara sagt ykkur hvers konar móttökur hann fær frá mér. Ég á aðeins góðar minningar um hann sem leikmann og persónu," sagði Arne Slot knattspyrnustjóri Liverpool þegar hann var spurður á fréttamannafundi í dag hvernig móttökur bakvörðurinn öflugi muni fá á Anfield annað kvöld.
„Ég á bara jákvæðar minningar um hann eftir að hafa unnið með honum, og eftir að hafa horft á hann spila í sjónvarpinu. Ég man eftir mörgum frábærum augnablikum hjá honum í búningi Liverpool.
Ég mun taka vel á móti honum, svo sjáum við til hvort han nspilar og þá hvernig áhorfendur bregðast við, sem ég hef ekki hugmynd um, en ég mun taka honum opnum örmum, það er á hreinu," sagði Arne Slot.