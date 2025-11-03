Hefði getað skipt öllum út af

Eddie Howe, knattspyrnustjóri Newcastle United, var að vonum ósáttur við sína menn eftir að liðið tapaði 3:1 fyrir West Ham United í ensku úrvalsdeildinni í Lundúnum í gær.
„Gleymið nafninu mínu. Þetta leit ekki út eins og Newcastle-liðið sem við höfum fengið að sjá undanfarin tímabil. Ég var ekki ánægður með líkamstjáningu leikmannahópsins,“ sagði Howe á fréttamannafundi eftir tapið.
West Ham var 2:1 yfir í leikhléi og ákvað Howe að gera þrjár skiptingar í hálfleik. Viðurkenndi hann að hafa íhugað að nota allar fimm skiptingar sínar þá og þegar.
„Ég hefði getað tekið hvern sem er af velli. Það endurspeglaði hvar við stóðum á því augnabliki leiksins og það er mjög sjaldgæft fyrir mig að líða þannig.
Ég held að mér hafi ekki liðið svona síðan ég tók við sem knattspyrnustjóri Newcastle. Mér þótti þörf á því að hrista upp í liðinu í hálfleik. Þess vegna gerði ég þetta,“ bætti Howe við.
Newcastle hefur ekki unnið í síðustu átta útileikjum sínum í úrvalsdeildinni.