Heiðruðu minningu Jota á Anfield

Nokkrir fulltrúar Real Madrid með Trent Alexander-Arnold fremstan í flokki minntust Diogo Jota og bróður hans Andre Silva við Anfield-leikvanginn í Liverpool í kvöld.
Alexander-Arnold og Jota voru samherjar hjá Liverpool í nokkur ár og Xabi Alonso knattspyrnustjóri spænska félagsins var leikmaður Liverpool í fimm ár.
Bræðurnir létust sviplega í umferðarslysi á Spáni í júní.
Þeir minntust Jota ásamt varnarmanninum Dean Huijsen, sem lék með Bournemouth á síðasta tímabili, og framkvæmdastjóra Real, Emiliano Butragueno, sem var frægur undir gælunafninu „Gammurinn" á árum áður.
Eftir fréttamannafund Real Madrid á Anfield lögðu þeir blómvendi og aðrar minningagjafir á reit framan við völlinn.