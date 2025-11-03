Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 3.11.2025 | 21:02

Heiðruðu minningu Jota á Anfield

Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Xabi Alonso og Emiliano Butragueno á …
Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Xabi Alonso og Emiliano Butragueno á Anfield í kvöld. AFP/Peter Powell

Nokkrir fulltrúar Real Madrid með Trent Alexander-Arnold fremstan í flokki minntust Diogo Jota og bróður hans Andre Silva við Anfield-leikvanginn í Liverpool í kvöld.

Alexander-Arnold og Jota voru samherjar hjá Liverpool í nokkur ár og Xabi Alonso knattspyrnustjóri spænska félagsins var leikmaður Liverpool í fimm ár.

Bræðurnir létust sviplega í umferðarslysi á Spáni í júní.

Þeir minntust Jota ásamt varnarmanninum Dean Huijsen, sem lék með Bournemouth á síðasta tímabili, og framkvæmdastjóra Real, Emiliano Butragueno, sem var frægur undir gælunafninu „Gammurinn" á árum áður.

Eftir fréttamannafund Real Madrid á Anfield lögðu þeir blómvendi og aðrar minningagjafir á reit framan við völlinn.

Trent Alexander-Arnold með blómvönd fyrir látinn félaga.
Trent Alexander-Arnold með blómvönd fyrir látinn félaga. AFP/Peter Powell
AFP/Peter Powell

