Heitir aðstoð eftir stunguárásir

Grikkinn Evangelos Marinakis, eigandi enska knattspyrnufélagsins Nottingham Forest, heitir því að greiða lækniskostnað þeirra stuðningsmanna liðsins sem voru fórnarlömb stórfelldrar stunguárásar í lest á laugardag.
Í yfirlýsingu frá Forest segir að fjöldi stuðningsmanna liðsins sem búi í Lundúnum hafi verið á leið frá Doncaster með lest til höfuðborgarinnar eftir leik Forest gegn Manchester United í ensku úrvalsdeildinni á laugardag þegar stunguárásin átti sér stað.
Alls særðust 11 manns í árásinni og voru fluttir á sjúkrahús. Þar af eru tveir enn í lífshættu.
„Allir hjá Nottingham Forest eru í áfalli og niðurbrotnir vegna þess sem átti sér stað. Hugrekkið og óeigingirnin sem stuðningsmenn okkar sýndu í þessari lest endurspeglar allt það besta í eðli mannsins og það allra besta sem samfélag félagsins okkar endurspeglar.
Við munum sjá til þess að allir þeir stuðningsmenn sem urðu fyrir þessari árás fái allan þann fjárhagslega stuðning sem þeir þurfa á að halda til þess að gera þeim kleift að sækja sér bestu mögulegu læknisaðstoð í bataferli sínu.
Hugur okkar og bænir eru hjá öllum þeim sem eiga um sárt að binda vegna atviksins,“ skrifaði Marinakis í yfirlýsingunni.