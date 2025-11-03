Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 3.11.2025 | 15:54

„Hlusta meira á pabba minn“

Ryan Gravenberch í þann mund að skora gegn Aston Villa …
Ryan Gravenberch í þann mund að skora gegn Aston Villa á laugardagskvöld. AFP/Paul Ellis

Hollenski knattspyrnumaðurinn Ryan Gravenberch, miðjumaður Liverpool, segir einfalda ástæðu liggja að baki því að hann sé að skora meira á yfirstandandi tímabili en áður.

Gravenberch er þegar búinn að skora þrjú mörk í átta leikjum í ensku úrvalsdeildinni á tímabilinu en skoraði ekki eitt einasta í 37 leikjum í deildinni á síðasta tímabili, þegar Liverpool varð Englandsmeistari.

Á fréttamannafundi í dag var hann spurður hverju sætti.

„Ég hlusta meira á pabba minn! Hann er alltaf að segja mér að skjóta oftar þannig að ég reyndi það gegn Villa. Hann horfir á alla leiki og ég hlusta mikið á hann,“ svaraði Gravenberch.

mbl.is
Fleira áhugavert
Féll fram af sviði í karókí Segja Ferðamálastofu flækja einfalt mál Mikil spenna yfir næsta borgarstjóra Gripið til aðgerða
Fleira áhugavert
Nýjar myndir sýna Bandaríkjaher í undirbúningi Segist vera heppnasti maður í heimi Eiríkur fagnar rausn Norðmanna Mannskæður jarðskjálfti í Afganistan