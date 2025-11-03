Hollenski knattspyrnumaðurinn Ryan Gravenberch, miðjumaður Liverpool, segir einfalda ástæðu liggja að baki því að hann sé að skora meira á yfirstandandi tímabili en áður.
Gravenberch er þegar búinn að skora þrjú mörk í átta leikjum í ensku úrvalsdeildinni á tímabilinu en skoraði ekki eitt einasta í 37 leikjum í deildinni á síðasta tímabili, þegar Liverpool varð Englandsmeistari.
Á fréttamannafundi í dag var hann spurður hverju sætti.
„Ég hlusta meira á pabba minn! Hann er alltaf að segja mér að skjóta oftar þannig að ég reyndi það gegn Villa. Hann horfir á alla leiki og ég hlusta mikið á hann,“ svaraði Gravenberch.