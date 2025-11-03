Knattspyrnumaður á meðal fórnarlamba

Enska knattspyrnufélagið Scunthorpe United hefur greint frá því að Jonathan Gjoshe, leikmaður liðsins, sé á meðal þeirra sem varð fyrir stunguárás í lest á leið til Lundúna á laugardag.
Ellefu voru stungnir og fluttir á sjúkrahús. Þar af eru tveir enn í lífshættu.
Í tilkynningu frá Scunthorpe, sem leikur í ensku E-deildinni, segir að Gjoshe hafi hlotið áverka við stunguárásina en að hann sé ekki í lífshættu.
Á meðal þeirra sem ráðist var á voru einnig stuðningsmenn Nottingham Forest sem voru á leið frá Doncaster til Lundúna.