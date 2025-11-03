Nýliðarnir á framandi slóðum

Sunderland er komið í fjórða sæti ensku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu eftir jafntefli á heimavelli gegn Everton í kvöld, 1:1.
Óhætt er að segja að félagið sé á nýjum slóðum því svona ofarlega hefur Sunderland ekki endað síðan liðið hafnaði í fjórða og síðan í þriðja sæti deildarinnar árin 1950 og 1951.
Sunderland, sem er nýliði í deildinni í ár, varð síðast enskur meistari árið 1936.
Sunderland er með 18 stig, jafnmörg og Liverpool sem er í þriðja sæti og Bournemouth sem er í fimmta sæti.
Everton er með 12 stig í fjórtánda sæti deildarinnar.
Everton komst yfir á 15. mínútu þegar Iliman Ndiaye náði boltanum á hægri kantinum og tók mikinn sprett með boltann, lék á hvern mótherjann á fætur öðrum áður en hann skaut rétt innan vítateigs í vinstra hornið, 1:0 fyrir Everton.
Engu munaði að Jack Grealish kæmi Everton tveimur mörkum yfir á 22. mínútu þegar hann átti lúmskt skot af 20 metra færi í stöngina og út. Skömmu síðar skaut Thierno Barry yfir mark Sunderland úr sannkölluðu dauðafæri.
Þegar aðeins 45 sekúndur voru liðnar af síðari hálfleik jafnaði Granit Xhaka fyrirliði Sunderland metin, 1:1, með föstu skoti frá vítateig þar sem boltinn fór í varnarmann og þaðan í þverslána og inn. Enzo Le Fee renndi boltanum út til hans. Xhaka kom til Sunderland frá Leverkusen í sumar og hefur verið í lykilhlutverki.
Þrátt fyrir stórsókn mestallan síðari hálfleik náði Sunderland ekki að knýja fram sigur sem hefði komið liðinu í annað sætið.