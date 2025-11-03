Nýtur mikillar virðingar á Anfield

Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, segir að Xabi Alonso sem verður andstæðingur hans sem stjóri Real Madrid annað kvöld, sé í hávegum hafður á Anfield.
Alonso var afar vinsæll leikmaður hjá Liverpool á sínum tíma og margir vildu fá hann á Anfield á sínum tíma þegar Jürgen Klopp hætti með liðið.
Hann tók við af Carlo Ancelotti hjá Real Madrid í sumar.
„Xabi hefur gert mjög vel, þeir hafa aðeins tapað einum leik og unnið alla hina. Hann vann Meistaradeildina með Liverpool og hann hafði mikil áhrif sem leikmaður. Hér talar fólk afar vel um hann sem persónu. Maður skynjar vel virðinguna sem borin er fyrr honum sem leikmanni og persónu á Anfield," sagði Slot á fréttamannafundi í dag.
Xabi Alonso er 43 ára gamall Spánverji sem lék með Liverpool frá 2004 til 2009 og var í liði Liverpool sem vann Meistaradeildina árið 2005.
Hann fór síðan til Real Madrid og lék þar í fimm ár og lauk síðan ferlinum hjá Bayern München.
Alonso lék 114 landsleiki fyrir Spán og varð heimsmeistari með landsliðinu árið 2010 og Evrópumeistari 2008 og 2012.
Sem knattspyrnustjóri vann hann þýska meistaratitilinn á óvæntan og glæsilegan hátt með Leverkusen.