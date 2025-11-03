Rekinn fyrir ári en gæti snúið aftur

Enska knattspyrnufélagið Wolverhampton Wanderers á í viðræðum við Gary O’Neil um að taka við sem knattspyrnustjóri, tæpu ári eftir að hann var rekinn úr sama starfi.
Wolves vék Vítor Pereira frá störfum um helgina vegna slæms gengis, en liðið er á botni ensku úrvalsdeildarinnar án sigurs og með aðeins tvö stig að loknum tíu umferðum.
Ensku miðlarnir Telegraph og Daily Mail greina frá því að O’Neil sé efstur á blaði hjá Úlfunum og að viðræður væru hafnar.
Hann var látinn taka pokann sinn í desember á síðasta ári þegar Wolves hafði aðeins unnið tvo leiki af 15 í deildinni. Pereira tók þá við og rétti verulega úr kútnum. O’Neil hefur hins vegar ekki tekið að sér stjórastarf síðan.