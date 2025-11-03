Salah ekki ánægður

Egypski knattspyrnumaðurinn Mohamed Salah, sóknarmaður Liverpool, viðurkennir að hann sé ekki ánægður með eigin frammistöðu á tímabilinu.
Salah hefur átt erfitt uppdráttar á tímabilinu og ekki sýnt sínar bestu hliðar stóran hluta þess. Hann hefur þrátt fyrir það skorað fimm mörk og lagt upp önnur þrjú í 14 leikjum í öllum keppnum á tímabilinu, sem er ekki beint hræðileg tölfræði en ekki í takt við það sem Salah á að venjast.
Eftir kærkominn 2:0-sigur á Aston Villa í ensku úrvalsdeildinni á laugardagskvöld var Salah á fréttamannafundi spurður hvort hann væri ánægður með eigin frammistöðu á tímabilinu hingað til.
„Nei, ég er ekki ánægður en ég veit hvernig knattspyrna virkar. Ég hef spilað knattspyrnu í mörg ár. Ég sagði í byrjun tímabils að þetta yrði mjög snúið tímabil fyrir okkur.
Við erum með nokkra góða leikmenn, mjög góð kaup, en þeir þurfa tíma til þess að aðlagast liðinu og við misstum sömuleiðis nokkra góða leikmenn,“ svaraði Salah hreinskilinn.
Liverpool fær Real Madríd í heimsókn á Anfield í deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu annað kvöld.