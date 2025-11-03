Þrír sem mæta ekki Real Madrid

Ljóst er að í það minnsta þrír leikmenn Liverpool verða fjarri góðu gamni vegna meiðsla þegar liðið tekur á móti Real Madrid í Meistaradeild Evrópu í fótbolta í kvöld.
Knattspyrnustjórinn Arne Slot staðfesti á fréttamannafundi í dag að Alisson markvörður, Jeremie Frimpong og Alexander Isak yrðu allir áfram fjarverandi eftir að hafa misst af síðustu leikjum.
Þá sagði Slot að hvorki Alisson né Frimpong yrðu tilbúnir fyrir leikinn gegn Manchester City í ensku úrvalsdeildinni næsta sunnudag en mögulegt væri að Isak næði þeim leik.
„Við bíðum og sjáum til með Isak. Hann fer alla vega ekki í byrjunarliðið gegn City, kannski getur hann verið í hópnum en hann er ekki byrjaður að æfa svo við verðum að sjá til," sagði Slot.