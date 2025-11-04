Ten Hag aftur í úrvalsdeildina?

Gary O’Neil hefur ákveðið að taka ekki aftur við stjórnartaumunum hjá enska knattspyrnufélaginu Wolverhampton Wanderers. Erik ten Hag er á meðal þeirra sem koma til greina sem næsti stjóri liðsins, sem situr á botni ensku úrvalsdeildarinnar.
Viðræður við O’Neil voru komnar vel á veg en breska ríkisútvarpið greinir frá því að hann hafi ákveðið að gefa ekki kost á sér til starfans. O’Neil var rekinn úr starfi knattspyrnustjóra Úlfanna fyrir tæpu ári.
Ten Hag er atvinnulaus eftir að hafa verið rekinn frá Bayer Leverkusen eftir aðeins þrjá leiki við stjórnvölinn í upphafi þessa tímabils.
Hollendingurinn, sem stýrði Manchester United þar á undan, er á lista Úlfanna yfir mögulega stjóra. Sá listi inniheldur einnig Rob Edwards, knattspyrnustjóra Middlesbrough, en samkvæmt Sky Sports vill hann heldur halda því starfi áfram.