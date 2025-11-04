Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 4.11.2025 | 11:11

Umboðsmaður hótaði knattspyrnumanni með byssu

Knattspyrnuumboðsmaður hefur verið handtekinn vegna gruns um að hafa hótað leikmanni sem spilar í ensku úrvalsdeildinni með skotvopni.

Breska ríkisútvarpið greinir frá því að ráðist hafi verið á knattspyrnumann á þrítugsaldri í Lundúnum þann 6. september síðastliðinn og byssu beint að honum.

Ekki kemur fram hvort knattspyrnumaðurinn sé skjólstæðingur umboðsmannsins sem framdi árásina.

Hótaði öðrum manni

Umboðsmanninum er einnig gefið að sök að hafa reynt að fjárkúga og hóta öðrum manni á meðan árásinni stóð.

Hinn ónefndi umboðsmaður, sem er 31 árs, var handtekinn 8. september grunaður um vörslu skotvopns með ásetningi um notkun, fjárkúgun og akstur án réttinda.

Honum var sleppt gegn tryggingu á meðan rannsókn á málinu vindur fram.

