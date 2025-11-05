Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 5.11.2025 | 10:04

Leikmanni Tottenham ógnað með byssu

Pedro Neto og Destiny Udogie eigast við í leik Chelsea …
Pedro Neto og Destiny Udogie eigast við í leik Chelsea og Tottenham um síðustu helgi. AFP/Justin Tallis

Enska knattspyrnufélagið Tottenham Hotspur hefur gefið það út að úrvalsdeildarleikmaðurinn sem ónefndur umboðsmaður ógnaði með skotvopni í Lundúnum í september sé ítalski bakvörðurinn Destiny Udogie.

Í breskum fjölmiðlum var greint frá því í gær að leikmaður á þrítugsaldri hafi orðið fyrir árás umboðsmanns sem ógnaði honum og öðrum einstaklingi með byssu og var handtekinn.

Tottenham skýrði frá því í yfirlýsingu í gærkvöldi að Udogie væri sá sem var ráðist á og að fjölskyldumeðlimi hans hafi sömuleiðis verið ógnað og hótað af umboðsmanninum. Engin meiðsli urðu á Udogie og fjölskyldumeðlimnum.

Í yfirlýsingunni heitir enska félagið fullum stuðningi við ítalska varnarmanninn en málið er enn til rannsóknar hjá lögreglu og var umboðsmanninum sleppt úr haldi gegn tryggingu.

mbl.is
