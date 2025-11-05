Sá dýrasti í hópnum en Arsenal-maðurinn ekki

Graham Potter, þjálfari sænska karlalandsliðsins í knattspyrnu karla, hefur valið Alexander Isak, sóknarmann Liverpool, í fyrsta leikmannahóp sinn fyrir leiki gegn Sviss og Slóveníu í undankeppni HM 2026 síðar í mánuðinum. Viktor Gyökeres, sóknarmaður Arsenal, er hins vegar ekki í hópnum.
Isak, dýrasti leikmaður sögunnar á Bretlandseyjum, hefur ekki leikið með Liverpool frá því hann meiddist á nára í 5:1-sigri á Eintracht Frankfurt í deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu þann 22. október.
Gyökeres meiddist aftan í læri í 2:0-sigri á Burnley í úrvalsdeildinni um síðustu helgi og verður frá næstu vikur vegna meiðslanna.
Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, á fréttamannafundi fyrr í vikunni að Isak væri ekki byrjaður að æfa með liðinu en gæti verið klár í slaginn fyrir næsta leik, stórslag gegn Manchester City í ensku úrvalsdeildinni á sunnudag.
Því er búist við því að Isak geti tekið þátt í næstu leikjum Svíþjóðar, sem verða þeir fyrstu hjá Potter við stjórnvölinn.