Einn nýliði en ekkert pláss fyrir Trent

Alex Scott, miðjumaður Bournemouth, hefur verið valinn í enska landsliðið í knattspyrnu í fyrsta sinn. Thomas Tuchel tilkynnti hóp fyrir leiki í undankeppni HM 2026 í dag þar sem Trent Alexander-Arnold hjá Real Madríd og Jack Grealish hjá Everton eru hvergi sjáanlegir.
Jude Bellingham, Phil Foden og Adam Wharton snúa hins vegar allir aftur í leikmannahópinn.
England á fyrir höndum leiki gegn Serbíu og Albaníu en þeir hafa litla þýðingu fyrir enska liðið, sem er þegar búið að vinna riðil sinn og tryggja sér sæti á heimsmeistaramótinu í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó.
Leikmannahópurinn:
Markverðir:
Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Newcastle United)
Varnarmenn:
Dan Burn (Newcastle United), Marc Guéhi (Crystal Palace), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City)
Miðjumenn:
Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madríd), Jordan Henderson (Brentford), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa), Alex Scott (Bournemouth), Adam Wharton (Crystal Palace)
Sóknarmenn:
Jarrod Bowen (West Ham United), Eberechi Eze (Arsenal), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern München), Marcus Rashford (Barcelona), Bukayo Saka (Arsenal)