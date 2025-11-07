Fyrrverandi knattspyrnumaðurinn og þjálfarinn Joey Barton var í dag fundinn sekur um sex ákæruatriði sem vörðuðu samskipti við tvo fyrrverandi leikmenn og einn fréttamann á samfélagsmiðlum.
Um leið voru sex samsvarandi ákæruatriði á hendur honum felld niður.
Færslurnar skrifaði hann til fyrrverandi knattspyrnukvennanna Eni Aluko og Lucy Ward og fréttamanns BBC, Jeremy Vine, snemma á árinu 2024.
Saksóknarar sögðu að Barton hefði farið yfir strikið á milli málfrelsis og glæpsamlegra athugasemda í ummælum sínum.
Barton sagði fyrir réttinum að ummæli sín hefðu átt að vera stríðni og það hefði ekki verið ætlun sín að skaða viðkomandi.
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem hinn 43 ára gamli Barton mætir fyrir rétt. Hann fék dóm fyrr á þessu ári fyrir að beita eiginkonu sína ofbeldi og hefur áður verið dæmdur til að greiða Jeremy Vine bætur fyrir ummæli í hans garð.
Dómur í málinu verður væntanlega kveðinn upp í næsta mánuði.
Barton lék 386 deildaleiki fyrir Manchester City, Newcastle, QPR, Marseille, Burnley og Rangers á árunum 2002 til 2017 og hann spilaði einn A-landsleik fyrir Englands hönd.
Hann var síðan knattspyrnustjóri Fleetwood Town í þrjú ár og Bristol Rovers í tvö ár á bilinu 2018 til 2023.