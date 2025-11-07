Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 7.11.2025 | 10:49 | Uppfært 12:04

Gleðifréttir fyrir Liverpool

Alexander Isak hefur æfingar að nýju í dag.
Alexander Isak hefur æfingar að nýju í dag. AFP/Oli Scarff

Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, greindi frá því á fréttamannafundi í morgun að Alexander Isak, dýrasti leikmaður Bretlandseyja, muni hefja æfingar að nýju með liðinu í dag eftir að hafa verið frá vegna meiðsla undanfarnar þrjár vikur. Þá styttist í endurkomu markvarðarins Alisson.

„Hann mun æfa aftur með liðinu í fyrsta sinn eftir þriggja vikna fjarveru. Ég sagði fyrir þremur vikum að undirbúningstímabili hans væri lokið. Það er tímabært að sjá hvar hann stendur,“ sagði Slot.

Liverpool heimsækir Manchester City í stórleik 11. umferðar ensku úrvalsdeildarinnar á sunnudag þar sem Isak gæti snúið aftur eftir nárameiðsli.

Á fundinum skýrði hollenski stjórinn einnig frá því að brasilíski markvörðurinn Alisson myndi vera klár í slaginn strax eftir landsleikjahléið sem fer í hönd eftir komandi helgi, í leik gegn Nottingham Forest í úrvalsdeildinni 22. nóvember.

