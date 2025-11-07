Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 7.11.2025 | 13:39

Hættu við fréttamannafund

Rob Edwards, knattspyrnustjóri Middlesbrough.
Rob Edwards, knattspyrnustjóri Middlesbrough. AFP/Justin Tallis

Enska knattspyrnufélagið Middlesbrough hætti skyndilega við fréttamannafund þar sem stjóri liðsins, Rob Edwards, átti að sitja fyrir svörum.

Breska ríkisútvarpið greinir frá því að Edwards hafi átt að halda fréttamannafund í hádeginu í dag en að nú verði ekkert af því.

Talið er að ákvörðunin tengist miklum áhuga Wolverhampton Wanderers á því að ráða Edwards sem nýjan knattspyrnustjóra liðsins, sem situr á botni ensku úrvalsdeildarinnar.

Úlfarnir báðu formlega um að fá að ræða við hann í gær en Middlesbrough hafnaði þeirri beiðni um hæl. Nú er útlit fyrir að síðarnefnda félagið gæti opnað dyrnar fyrir Edwards, en Middlesbrough er í þriðja sæti ensku B-deildarinnar.

mbl.is
