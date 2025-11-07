Jesus snýr aftur

Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal, greindi frá því á fréttamannafundi í dag að brasilíski sóknarmaðurinn Gabriel Jesus sé byrjaður að æfa með liðinu að nýju eftir að hafa slitið krossband í hné í janúar síðastliðnum.
Jesus hafði æft einn síns liðs að undanförnu en hefur nú tekið gott skref í bataferli sínu með því að byrja að æfa með liðsfélögum sínum.
„Þetta snýst um að taka framförum á hverjum degi í nýju umhverfi. Hann hefur verið að æfa einn en er nú með leikmenn í kringum sig. Sjáum hvernig hann höndlar það.
Hann er uppfullur orku og ég elska viðbrögð liðsfélaga hans þegar hann kom loks aftur til að æfa með okkur. Það er frábært að fá hann aftur,“ sagði Arteta.
Arsenal heimsækir nýliða Sunderland í ensku úrvalsdeildinni klukkan 17.30 á morgun.