Þúsundasti leikurinn er gegn Liverpool

Pep Guardiola hefur stýrt liðum sínum í 999 leikjum.
Pep Guardiola hefur stýrt liðum sínum í 999 leikjum. AFP/Oli Scarff

Pep Guardiola nær sérstökum áfanga á sunnudaginn þegar  Manchester City tekur á móti Liverpool í ensku úrvalsdeildinni í knattspyrnu.

Spánverjinn sigursæli mun þar stýra félagsliði í sínum þúsundasta leik á  ferlinum, allt frá því hann hóf ferilinn með varaliði Barcelona í spænsku D-deildinni árið 2007.

„Þetta eru klikkaðar tölur. Mér datt aldrei nokkurn tíma í hug að ég mundi ná þúsund leikjum. Maður hugsar bara um að standa sig vel, spila fótbolta á réttan hátt og sjá svo til hvert það leiðir mann," sagði Guardiola á  fréttamannafundi í dag.

Hann hefur stýrt Barcelona, Bayern München og Manchester City og unnið þar samtals 40 titla.  Þar af Meistaradeild Evrópu þrisvar, tvisvar með Barcelona og einu sinni með City. Guardiola hefur stýrt City í tíu ár sem er hans lengst tími hjá einu félagi.

Guardiola hefur þó ekki þjálfað samfleytt í átján ár því hann tók sér  frí tímabilið 2012-2013 áður en hann  tók síðan við Bayern.

