United með ótrúlega hættulega sóknarlínu

Thomas Frank, knattspyrnustjóri Tottenham Hotspur, býst við erfiðum leik gegn Manchester United í ensku úrvalsdeildinni í hádeginu á morgun.
„Þetta er United-lið sem er með meira sjálfstraust. Ég tel Rúben [Amorim knattspyrnustjóra] og þjálfarateymi hans hafa gert vel. Þetta hefur augljóslega verið erfitt ár fyrir þá þannig að ég dáist mikið að honum.
Í augnablikinu eru allir lykilmenn liðs þeirra klárir í slaginn. Við vitum nákvæmlega hverju við megum búast við af þeim. Þeir eru með ótrúlega hættulega fremstu þrjá,“ sagði Frank á fréttamannafundi í dag.
Vísaði hann þar til Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko og Matheus Cunha.
Á fréttamannafundinum sagði Daninn einnig að óvíst væri hvort kantmaðurinn Mohamed Kudus gæti tekið þátt í leiknum. Hann væri tæpur vegna meiðsla.