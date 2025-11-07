Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 7.11.2025 | 16:40

United með ótrúlega hættulega sóknarlínu

Thomas Frank, knattspyrnustjóri Tottenham.
Thomas Frank, knattspyrnustjóri Tottenham. AFP/Andy Buchanan

Thomas Frank, knattspyrnustjóri Tottenham Hotspur, býst við erfiðum leik gegn Manchester United í ensku úrvalsdeildinni í hádeginu á morgun.

„Þetta er United-lið sem er með meira sjálfstraust. Ég tel Rúben [Amorim knattspyrnustjóra] og þjálfarateymi hans hafa gert vel. Þetta hefur augljóslega verið erfitt ár fyrir þá þannig að ég dáist mikið að honum.

Í augnablikinu eru allir lykilmenn liðs þeirra klárir í slaginn. Við vitum nákvæmlega hverju við megum búast við af þeim. Þeir eru með ótrúlega hættulega fremstu þrjá,“ sagði Frank á fréttamannafundi í dag.

United vann tvöfalt í október
Vísaði hann þar til Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko og Matheus Cunha.

Á fréttamannafundinum sagði Daninn einnig að óvíst væri hvort kantmaðurinn Mohamed Kudus gæti tekið þátt í leiknum. Hann væri tæpur vegna meiðsla.

