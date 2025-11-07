Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 7.11.2025 | 12:56

United vann tvöfalt í október

Lærisveinum Rúbens Amorims í Manchester United gekk allt í haginn …
Lærisveinum Rúbens Amorims í Manchester United gekk allt í haginn í október. AFP/Oli Scarff

Rúben Amorim, knattspyrnustjóri Manchester United, hefur verið útnefndur stjóri októbermánaðar og Bryan Mbeumo, sóknarmaður liðsins, hefur verið valinn leikmaður mánaðarins í ensku úrvalsdeildinni.

Þetta tilkynnti úrvalsdeildin á heimasíðu sinni í dag.

Er þetta í fyrsta skipti sem bæði Amorim og Mbeumo vinna til verðlaunanna en Man. United átti fullkominn mánuð í október og vann alla þrjá leiki sína í úrvalsdeildinni; gegn Sunderland, Liverpool og Brighton & Hove Albion.

Mbeumo kom að marki með beinum hætti í öllum þremur leikjunum en hann lagði upp eitt mark í 2:0-sigrinum á Sunderland, skoraði í 2:1-sigrinum á Liverpool og skoraði svo tvívegis í 4:2-sigrinum á Brighton.

