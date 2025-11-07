Ver stöðugar breytingar á byrjunarliðinu

Enzo Maresca, knattspyrnustjóri Chelsea, gefur lítið fyrir gagnrýni sparkspekingsins Wayne Rooney, sem sagði Maresca gera allt of margar breytingar á liði sínu milli leikja.
Rooney sagði í hlaðvarpsþætti sínum að eldri leikmenn liðsins ættu að vera efins um ákvarðanir Maresca eftir að hann gerði sjö breytingar á byrjunarliði sínu fyrir leik gegn Qarabag í Meistaradeild Evrópu á miðvikudag, sem lauk með 2:2-jafntefli.
Var það fimmti leikurinn í röð sem Maresca gerir sjö eða fleiri breytingar á byrjunarliði sínu milli leikja en alls hefur hann gert 85 breytingar á byrjunarliði sínu það sem af er tímabils.
„Við lifum á tímum þar sem allir geta sagt það sem þeim sýnist. Frá því ég kom til félagsins hef ég viljað skipta reglulega um leikmenn. Það kvartar enginn þegar maður vinnur leiki. Þegar maður vinnur ekki skil ég að það sé enginn sammála þessu.
Ég elskaði reglulegar breytingar á leikmönnum þegar ég var sjálfur slíkur. Knattspyrnan er svolítið öðruvísi í dag samanborið við fyrir mörgum árum síðan þegar litið er til líkamlegs atgervis og krafts. Það er ómögulegt að spila með sömu leikmenn í 65 leikjum á einu tímabili.
Ef við horfum á tímabilið eins og maraþon þá þarf maður að hugsa öðruvísi um síðasta sprettinn í febrúar eða maí. Þetta er langt kapphlaup,“ sagði Maresca á fréttamannafundi í dag.