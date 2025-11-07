Vitnaði í Oasis eftir dómsúrskurðinn

Fyrrverandi knattspyrnumaðurinn Joey Barton brást við niðurstöðu dómstóls á Englandi í dag með því að vitna í texta hljómsveitarinnar Oasis.
Barton var fundinn sekur um sex ákæruatriði þar sem athugasemdir hans til tveggja fyrrverandi knattspyrnukvenna og eins fréttamanns á samfélagsmiðlum þóttu hafa farið yfir strikið.
Barton er mjög virkur á samfélagsmiðlinum X og birti meðfylgjandi færslu nú síðdegis en textinn er úr smiðju Oasis, hljómsveitarinnar vinsælu, sem er frá ensku borginni Manchester þar sem Barton hóf sinn atvinnuferil á sínum tíma með Manchester City.
Listen up, what's the time?— Joey Barton (@Joey7Barton) November 7, 2025
Said today, I'm gonna speak my mind
Take me up to the top of the world
I wanna see my crime
Day by day, there's a man in a suit
Who's gonna make you pay
For the thoughts that you think and the words
They won't let you say
One fine day
Gonna leave you…