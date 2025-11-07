Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 7.11.2025 | 18:40

Vitnaði í Oasis eftir dómsúrskurðinn

Joey Barton.
Joey Barton. AFP/Paul Ellis

Fyrrverandi knattspyrnumaðurinn Joey Barton brást við niðurstöðu dómstóls á Englandi í dag með því að vitna í texta hljómsveitarinnar Oasis.

Barton var fundinn sekur um sex ákæruatriði þar sem athugasemdir hans til tveggja fyrrverandi knattspyrnukvenna og eins fréttamanns á samfélagsmiðlum þóttu hafa farið yfir strikið.

Barton er mjög virkur á samfélagsmiðlinum X og birti meðfylgjandi færslu nú síðdegis en textinn er úr smiðju Oasis, hljómsveitarinnar vinsælu, sem er frá ensku borginni Manchester þar sem Barton hóf sinn atvinnuferil á sínum tíma með Manchester City.

