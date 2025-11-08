Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 8.11.2025 | 12:52

Amorim svaraði gagnrýni Ronaldo

Ruben Amorim knattspyrnustjóri United.
Ruben Amorim knattspyrnustjóri United. AFP/Oli Scarff

Ruben Amorim svaraði ummælum Cristiano Ronaldo, fyrrum leikmanni liðsins, á blaðamannafundi á dögunum.

Ronaldo sagði að Amorim gæti ekki gert kraftaverk og liðið væri ekki á góðri leið.

„Við verðum að einbeita okkur að framtíðinni. Við vitum að við sem félag gerðum fullt af mistökum en núna erum við að reyna að breyta því. Við ætlum ekki að einbeita okkur að því sem gerðist heldur að því sem við erum að gera núna.

Við erum að breyta fullt af hlutum eins og hvernig við viljum að leikmenn hagi sér og við erum að bæta okkur svo við ætlum að halda áfram og horfa fram á við,“ sagði Amorim.

