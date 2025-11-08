Bjargaði stigi fyrir United á síðustu sekúndunni

Tottenham Hotspur og Manchester United gerðu dramatískt jafntefli, 2:2, í stórleik í 11. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta í Lundúnum í dag.
Tottenham er í þriðja sæti með 18 stig en United er í sjöunda, einnig með 18.
Bryan Mbeumo kom United yfir með góðu skallamarki á 32. mínútu. Þá stangaði hann fyrirgjöf Amad Diallo í nærhornið, 1:0.
Leikurinn var býsna rólegur fram að lokamínútunum en varamaðurinn Mathys Tel jafnaði metin fyrir Tottenham á 84. mínútu. Þá fékk hann sendingu frá Destiny Udogie, sneri og smellti boltanum í netið, 1:1.
Benjamin Sesko framherji United þurfti að fara af velli eftir jöfnunarmark Tottenham og voru United-menn búnir með skiptingarnar. Þeir spiluðu því manni færri út leikinn.
Richarlison kom Tottenham yfir á fyrstu mínútu uppbótartímans. Þá stangaði hann skot Wilson Odobert í netið og fagnaði ógurlega, 2:1, en Tottenham-menn héldu þá að sigurinn væri í höfn.
Það var þó ekki raunin því undir blálok leiks fékk United hornspyrnu. Bruno Fernandes tók hana og Hollendingurinn Matthijs de Ligt stangaði boltann inn fyrir marklínuna, 2:2, og liðin skildu jöfn.
Tottenham heimsækir topplið og erkifjendur sína í Arsenal í næstu umferð eftir landsleikjahléið en United fær Everton í heimsókn.