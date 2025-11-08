Chelsea upp í annað sætið

Chelsea vann öruggan 3:0 sigur á Wolves á heimavelli í 11. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta í kvöld.
Með sigrinum fer Chelsea upp í 2. sæti deildarinnar með 20 stig, en Úlfarnir eru á botni deildarinnar með aðeins tvö stig eftir tíu umferðir.
Frakkinn Malo Gusto skoraði fyrsta mark leiksins á 56. mínútu með skalla af stuttu færi og kom heimamönnum í 1:0.
Brasilíumaðurinn Joao Pedro bætti svo við öðru marki fyrir Chelsea á 65. mínútu þegar boltinn hrökk til hans í teignum eftir fyrirgjöf landa síns Estevao.
Portúgalinn Pedro Neto skoraði svo þriðja mark Chelsea átta mínútum síðar eftir frábæran undirbúning Alejandro Garnacho sem óð framhjá varnarmönnum Úlfanna.
Argentínumaðurinn lagði svo boltann fyrir markið og eftirleikurinn var auðveldur fyrir Neto.
Chelsea-menn fengu tækifæri til að bæta við mörkum en tókst það ekki og lokatölur 3:0.
Wolves ráku þjálfara sinn, Vitor Pereira, um síðustu helgi en fyrrverandi varnarjaxlinn James Collins stýrir liðinu til bráðabirgða og var hann á hliðarlínunni á Brúnni í kvöld.
Rob Edwards stjóri Middlesbrough í ensku B-deildinni er í viðræðum við Úlfana um að taka við liðinu.
Edwards stýrði ekki liði Middlesbrough í leik liðsins gegn Birmingham í dag. Hann stýrði heldur ekki æfingu liðsins í gær og auglýstum blaðamannafundi liðsins var aflýst.