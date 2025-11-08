Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 8.11.2025 | 13:15 | Uppfært 13:57

Fær að tala við Úlfana

Rob Edwards.
Rob Edwards. AFP/Justin Tallis

Rob Edwards mun ekki stýra Middlesbrough þegar liðið mætir Íslendingaliðinu Birmingham í ensku B-deildinni í knattspyrnu karla í dag.

Hann stýrði ekki æfingu liðsins og blaðamannafundi liðsins var aflýst í gær en Edwards er mögulega að taka við Wolves í ensku úrvalsdeildinni.

https://www.mbl.is/sport/enski/2025/11/07/haettu_vid_frettamannafund/

Edwards skrifaði undir þriggja ára samning við Middlesbrough fyrir minna en hálfu ári. Úlfarnir báðu formlega um að fá að ræða við hann á dögunum en Middlesbrough hafnaði þeirri beiðni. Eftir samtal við Edwards samþykkti liðið að leyfa honum að tala við Wolves og hann mun ekki stýra Middlesbrough í dag.

Vitor Pereira var rekinn sem stjóri Úlfanna 2. nóvember en liðið er aðeins með tvö stig eftir tíu umferðir.

Middlesbrough mætir Birmingham kl. 15 í dag en Blikarnir Willum Þór Willumsson og Alfons Sampsted spila með Birmingham.

mbl.is
Fleira áhugavert
Komi í ljós á næstunni hvort viðmiðið dugi „Ég verð rekinn eftir tvö ár“ Skoða hvort og hvernig tengja megi ný lán viðmiðinu Guðrún: Erfið ákvörðun
Fleira áhugavert
Treystir Karli Inga þrátt fyrir handtöku „Nei, við áttum sko alls ekki von á þessu“ „Ég verð rekinn eftir tvö ár“ Segir vaxtaviðmiðin allt of flókin