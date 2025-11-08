Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 8.11.2025 | 13:15

Fær að tala við Úlfanna

Rob Edwards.
Rob Edwards. AFP/Justin Tallis

Rob Edwards mun ekki stýra Middlesbrough þegar liðið mætir Íslendingaliðinu Birmingham í ensku B-deildinni í knattspyrnu karla í dag.

Hann stýrði ekki æfingu liðsins og blaðamannafundi liðsins var aflýst í gær en Edwards er mögulega að taka við Wolves í ensku úrvalsdeildinni.

https://www.mbl.is/sport/enski/2025/11/07/haettu_vid_frettamannafund/

Edwards skrifaði undir þriggja ára samning við Middlesbrough fyrir minna en hálfu ári. Úlfarnir báðu formlega um að fá að ræða við hann á dögunum en Middlesbrough hafnaði þeirri beiðni. Eftir samtal við Edwards samþykkti liðið að leyfa honum að tala við Wolves og hann mun ekki stýra Middlesbrough í dag.

Vitor Pereira var rekinn sem stjóri Úlfanna 2. nóvember en liðið er aðeins með tvö stig eftir tíu umferðir.

Middlesbrough mætir Birmingham kl. 15 í dag en Blikarnir Willum Þór Willumsson og Alfons Sampsted spila með Birmingham.

mbl.is
Fleira áhugavert
Greiðslan hafi ekki verið vanefnd Uppgötvuðu veikleikann tæpum átta vikum seinna „Brotamenn hlæja að nálgunarbönnum“ „Setja allan fyrirvara heimsins“
Fleira áhugavert
„Setja allan fyrirvara heimsins“ Uppgötvuðu veikleikann tæpum átta vikum seinna Skoða hvort og hvernig tengja megi ný lán viðmiðinu Komi í ljós á næstunni hvort viðmiðið dugi