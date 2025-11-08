Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 8.11.2025 | 17:05

Hamrarnir unnu botnslaginn

Tomas Soucek skoraði annað mark West Ham í dag.
Tomas Soucek skoraði annað mark West Ham í dag. AFP/Glyn Kirk

Everton sigraði Fulham 2:0 í ensku úrvalsdeild karla í knattspyrnu í dag og West Ham sigraði Burnley 3:2 á heimavelli.

West Ham er með tíu stig í átjánda sæti deildarinnar, fallsæti, með jafn mörg stig og Burnley sem er í öruggu sæti fyrir ofan.

Zian Flemming kom Burnley yfir á 35. mínútu með skallamarki en Callum Wilson jafnaði metin einnig með skalla á 44. mínútu.

Tomas Soucek kom West Ham í 2:1 á 77. mínútu og Kyle Walker-Peters skoraði þriðja mark liðsins á 87. mínútu. Á sjöundu mínútu uppbótartímans minnkaði Josh Cullen muninn í 3:2 og þannig endaði leikurinn.

Everton er í ellefta sæti með fimmtán stig eftir sigur á Fulham á heimavelli í dag en Fulham er í fimmtánda sæti með ellefu stig.

Idrissa Gana Gueye kom Everton yfir á fjórðu mínútu uppbótartíma fyrri hálfleiks og Michael Keane skoraði annað mark Everton á 81. mínútu.

mbl.is
