Hamrarnir unnu botnslaginn

Everton sigraði Fulham 2:0 í ensku úrvalsdeild karla í knattspyrnu í dag og West Ham sigraði Burnley 3:2 á heimavelli.
West Ham er með tíu stig í átjánda sæti deildarinnar, fallsæti, með jafn mörg stig og Burnley sem er í öruggu sæti fyrir ofan.
Zian Flemming kom Burnley yfir á 35. mínútu með skallamarki en Callum Wilson jafnaði metin einnig með skalla á 44. mínútu.
Tomas Soucek kom West Ham í 2:1 á 77. mínútu og Kyle Walker-Peters skoraði þriðja mark liðsins á 87. mínútu. Á sjöundu mínútu uppbótartímans minnkaði Josh Cullen muninn í 3:2 og þannig endaði leikurinn.
Everton er í ellefta sæti með fimmtán stig eftir sigur á Fulham á heimavelli í dag en Fulham er í fimmtánda sæti með ellefu stig.
Idrissa Gana Gueye kom Everton yfir á fjórðu mínútu uppbótartíma fyrri hálfleiks og Michael Keane skoraði annað mark Everton á 81. mínútu.