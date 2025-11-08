Margt jákvætt hjá okkur

Hinn danski Thomas Frank knattspyrnustjóri Tottenham var nokkuð jákvæður í viðtali eftir 2:2 jafntefli sinna manna gegn Manchester United í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag.
„Ég held að við þurfum að viðurkenna að í dag mættust tvö mjög jöfn lið, sem bæði vilja verjast vel.
Það gerir það að verkum að það er ekki auðvelt að skapa sér mörg færi, en ég held að Man Utd hafi aðeins náð 5 skotum í leiknum. Þess vegna var þetta á margan hátt jákvæð frammistaða,“ sagði Daninn eftir leik.
Hann bætti við: „Ég tek margt jákvætt úr þessari frammistöðu. Það eru alltaf hlutir sem ég vil gera betur.
Ef einhver spyr okkur á hvaða stað liðið er núna, miðað við hvar við vorum í fyrra og líka hversu mörg meiðsli við höfum þurft að glíma við, þá held ég að staðan sé nokkuð góð og eitthvað til að byggja á.
Það jákvæða í dag var seinni hálfleikurinn, viðbrögð leikmannanna voru góð og hugarfarið og einbeitingin til að halda áfram var til staðar.“