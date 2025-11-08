Ruben Amorim, knattspyrnustjóri Manchester United í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta, hafði blendnar tilfinningar eftir 2:2 jafntefli liðsins gegn Tottenham á útivelli í dag.
„Mér fannst við eiga að geta tekið þrjú stig úr leiknum. En eftir allt sem gerðist, Harry Maguire og Casemiro fóru útaf og við fengum á okkur tvö mörk, en við komum til baka og skoruðum aftur og náðum í stig.
Þegar þú átt ekki möguleika á að vinna, þá viltu samt ekki tapa. Við eigum eftir að þroskast sem lið, því í dag voru allar forsendur fyrir okkur að vinna leikinn.
Við þurfum að líta í eigin barm, við pressuðum ekki af sömu ákefð, okkur leið þægilega, en okkur skorti hugrekki til að afgreiða leikinn.
En stundum gerist það að þú spilar betur í fyrri hálfleik en þeim síðari, við trúum alltaf á getu okkar til að skora mörk, allt til leiksloka,“ sagði Ruben Amorim.