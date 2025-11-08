Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 8.11.2025 | 18:05

Skorti hugrekki til að afgreiða leikinn

Ruben Amorim, stjóri Manchester United á hliðarlínunni í dag.
Ruben Amorim, stjóri Manchester United á hliðarlínunni í dag. AFP/Ben Stansall

Ruben Amorim, knattspyrnustjóri Manchester United í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta, hafði blendnar tilfinningar eftir 2:2 jafntefli liðsins gegn Tottenham á útivelli í dag.

Bjargaði stigi fyrir United á síðustu sekúndunni
Frétt af mbl.is

Bjargaði stigi fyrir United á síðustu sekúndunni

„Mér fannst við eiga að geta tekið þrjú stig úr leiknum. En eftir allt sem gerðist, Harry Maguire og Casemiro fóru útaf og við fengum á okkur tvö mörk, en við komum til baka og skoruðum aftur og náðum í stig.

Þegar þú átt ekki möguleika á að vinna, þá viltu samt ekki tapa. Við eigum eftir að þroskast sem lið, því í dag voru allar forsendur fyrir okkur að vinna leikinn. 

Við þurfum að líta í eigin barm, við pressuðum ekki af sömu ákefð, okkur leið þægilega, en okkur skorti hugrekki til að afgreiða leikinn.

En stundum gerist það að þú spilar betur í fyrri hálfleik en þeim síðari, við trúum alltaf á getu okkar til að skora mörk, allt til leiksloka,“ sagði Ruben Amorim.

mbl.is
Fleira áhugavert
Tiltekinni óvissu nú verið eytt Íkveikja: Ekki skýrt að kveikjarar væru bannaðir „Nei, við áttum sko alls ekki von á þessu“ „Brotamenn hlæja að nálgunarbönnum“
Fleira áhugavert
Flensutilfellum fer fjölgandi Segir vaxtaviðmiðin allt of flókin Íkveikja: Ekki skýrt að kveikjarar væru bannaðir „Brotamenn hlæja að nálgunarbönnum“