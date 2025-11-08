Sunderland tók stig af Arsenal

Sunderland og Arsenal áttust við á Leikvangi ljóssins í 11. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta í dag og lauk leiknum með 2:2 jafntefli.
Eftir leikinn er Arsenal í toppsætinu með 26 stig en Sunderland er í 3. sætinu með 19 stig. Umferðinni er þó ekki lokið og getur Sunderland færst neðar í deildinni.
Leikurinn fór rólega af stað en miklar tafir urðu á leiknum vegna meiðsla þeirra Mikel Merino og Jurrien Timber. Arsenal var miklu meira með boltann og sótti mun meira.
Það breytti því þó ekki að það var Sunderland sem skoraði eina mark fyrri hálfleiks. Kom það á 36. mínútu leiksins þegar Daniel Ballard fékk sendingu frá Wilson Isidor. Sneiddi Ballard boltann af miklu afli í mark Arsenal og var skotið óverjandi fyrir David Raya í markinu.
Staðan í hálfleik var 1:0 fyrir Sunderland.
Arsenal ætlaði sér að jafna leikinn fljótlega í seinni hálfleik og fóru þeir strax að hóta mörkum.
Bukayo Saka jafnaði leikinn á 54. mínútu þegar Enzo Le Feé missti boltann á slæmum stað. Declan Rice vann boltann, gaf á Eberchi Eze. Eze gaf síðan á Mikel Merino sem gaf á Saka. Saka skoraði síðan úr þröngu færi. Staðan orðin 1:1.
Arsenal hætti ekki og átti Eze skot í þverslá á 65. mínútu og níu mínútum síðar var Arsenal komið yfir.
Þá fékk Leandro Trossard nægan tíma með boltann rétt utan teigs Sunderland. Komst hann í gott skotfæri og skaut föstu skoti upp í hornið nær. Arsenal var komið yfir á Leikvangi ljóssins, 2:1.
Þegar komið var á fjórðu mínútu uppbótartíma jafnaði lið Sunderland. Þá skallaði markaskorari Sunderland, Daniel Ballard, boltann aftur fyrir sig og þar mætti Brian Brobbery og kastaði sér á ótrúlegan hátt á boltann og skoraði jöfnunarmark.
Arsenal reyndi að sækja sigurmark á lokasekúndum leiksins en tókst það ekki og lokastaðan 2:2.
