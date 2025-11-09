Ekitike: Mun taka tíma fyrir okkur að verða betri

Hugo Ekitike, framherji Liverpool í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta, hræðist ekki samkeppni um stöðu í liðinu.
Liverpool-liðið keypti leikmenn fyrir háar fjárhæðir og hefur fengið sinn skerf af gagnrýni á leiktíðinni.
Á meðan nýju mennirnir Florian Wirtz og Aleksander Isak hafa kannski ekki fundið taktinn alveg hefur Ekitike spilað vel og er kominn með 6 mörk í 15 leikjum í öllum keppnum.
„Ef þú spyrð þjálfarann, þá myndi hann segja að þetta væri ekki svo gott. En fyrir mig þá er þetta góð byrjun, en það mikilvægasta er að halda stöðugleika. Þetta er langt tímabil.“
Arne Slot stjóri Liverpool hefur hreyft talsvert við liði sínu í vetur, en vangaveltur hafa verið um hvernig samstarf Ekitike og Isak muni ganga og hvort þeir geti báðir spilað samtímis.
„Samkeppni er ekki rétta orðið. Við spilum fyrir sama félagið. Við þroskumst saman og ýtum á hvern annan til að vera betri. Þannig sé ég samkeppnina.
Það mun taka tíma fyrir okkur að gæði okkar fái að njóta sín til fulls. Fyrir nýja leikmenn sem koma úr ólíkum áttum, verðum við að finna tengingu okkar á milli. Við æfum og spilum saman, og þetta verður bara betra með tímanum.
Ég er hjá risastóru félagi með góð gildi, frábæra stuðningsmenn og stórkostlegan heimavöll. Ég er handviss um að ég sé á réttum stað.“
Liverpool tekur á móti Manchester City í dag á útivelli. Bæði lið geta með sigri farið upp í 2. sæti deildarinnar og nálgast topplið Arsenal sem missti af stigum í gær, eftir 2:2 jafntefli gegn Sunderland.
„Þetta er leikur sem allir elska að vera þátttakendur í. Tvö stórlið á frábærum velli, með stóra leikmenn innanborðs,“ sagði Hugo Ekitike.