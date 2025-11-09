Hlakkar til að takast á við Haaland

Miðvörður Liverpool í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta, Frakkinn Ibrahima Konate, er fullur eftirvæntingar eftir að glíma við norska framherja Manchester City, Erling Haaland.
Frakkinn var spurður út í umræðuna um Haaland og því að hann sé talinn næstum „ómennskur“. Haaland hefur skorað 13 mörk í 10 deildarleikjum fyrir Manchester City það sem af er tímabili.
„Allir eru mennskir, en fólk kallar hann þetta af því hann er svo góður leikmaður. Við erum ekki bara að einbeita okkur að því að stöðva hann, heldur allt Manchester City liðið.
Haaland er stórkostlegur leikmaður og ég hlakka til að mæta honum á vellinum, sagði Konate í samtali við Viaplay.
Við vorum ánægðir með sigurinn gegn Real Madrid í vikunni, en við erum mættir aftur og erum tilbúnir í leikinn gegn City.
Við vitum að City er með eitt besta lið heims og þeir eru auðvitað erkifjendur okkar á Englandi.
Sigrar okkar gegn Aston Villa og Liverpool hafa gefið okkur mikið sjálfstraust, sérstaklega eftir taphrinuna á undan.“