Leikmaður Everton fær sér varðhund

Varnarmaður Everton í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta, Jake O'Brien, hefur brugðið á það ráð að fá sér varðhund til að vernda heimili sitt.
Leikmenn í ensku úrvalsdeildinni hafa orðið fyrir barðinu á ræningjum í auknum mæli, til að mynda liðsfélagi O'Brien Jack Grealish sem tapaði skartgripum að andvirði 167 milljóna íslenskra króna.
Írski landsliðsmaðurinn hefur miklar áhyggjur af öryggi fjölskyldu sinnar, sem samanstendur af kærustu hans, Sophie Lawlor, og unga syninum Greyson.
Þar sem O'Brien er upptekinn við knattspyrnuiðkun stærstan hluta dagsins brá hann á það ráð að fá sér glæsilegan þýskan fjárhund sem hann nefndi Knox.
Telur hann að fjárfesting í hundi sé besta öryggið sem hann gæti veitt fjölskyldu sinni í ljósi aukins ránsfaraldurs í Bretlandi.
Hundurinn var keyptur frá fyrirtækinu Chaperone K9 sem sérhæfir sig í hundavernd eftir að hafa fengið meðmæli frá liðsfélögum sínum.
„Ég held að öryggi sé mjög mikilvægt fyrir þekkt fólk. Ekki bara fyrir þig heldur líka fyrir fjölskyldu þína, að vita að fjölskylda mín sé örugg heima.
Þar sem við elskum hunda var það auðveld ákvörðun að fá Knox. Hann er mjög tryggur og er fyrstur til að verja okkur ef eitthvað kemur upp á,“ sagði Jack O'Brien