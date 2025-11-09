Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 9.11.2025 | 19:52

Liverpool er í krísu

Stjórinn Arne Slot svekktur ásamt Cody Gakpo og Joe Gomez.
Stjórinn Arne Slot svekktur ásamt Cody Gakpo og Joe Gomez. AFP/Darren Staples

Roy Keane, fyrrverandi fyrirliði Manchester United og sparspekingur, vill meina að Englandsmeistarar Liverpool í fótbolta séu í krísu. 

Þetta sagði hann eftir tap liðsins fyrir Manchester City, 3:0, á Ethiad-leikvanginum í Manchester í dag. Liverpool er búið að tapa fimm af síðustu sex leikjum sínum í deildinni og er í áttunda sæti með 18 stig, átta stigum minna en topplið Arsenal. 

„Þetta er krísa hjá Liverpool. Það er allt í lagi að tapa fyrir Manchester City en að tapa sjö af tíu leikjum og fimm í deildinni þýðir að liðið sé í krísu. Mér fannst Liverpool-liðið mjög lélegt í dag, það vantaði alla ákefð og orku,“ sagði Keane á Sky Sports. 

