Liverpool er í krísu

Roy Keane, fyrrverandi fyrirliði Manchester United og sparspekingur, vill meina að Englandsmeistarar Liverpool í fótbolta séu í krísu.
Þetta sagði hann eftir tap liðsins fyrir Manchester City, 3:0, á Ethiad-leikvanginum í Manchester í dag. Liverpool er búið að tapa fimm af síðustu sex leikjum sínum í deildinni og er í áttunda sæti með 18 stig, átta stigum minna en topplið Arsenal.
„Þetta er krísa hjá Liverpool. Það er allt í lagi að tapa fyrir Manchester City en að tapa sjö af tíu leikjum og fimm í deildinni þýðir að liðið sé í krísu. Mér fannst Liverpool-liðið mjög lélegt í dag, það vantaði alla ákefð og orku,“ sagði Keane á Sky Sports.